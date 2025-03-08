Συγκέντρωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και πορεία στα γραφεία της Hellenic Train πραγματοποίησαν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας γυναικείες οργανώσεις, φορείς και συλλογικότητες.

Στο συλλαλητήριο για την κατάκτηση της ισότητας των γυναικών εμφανίστηκαν πανό και πλακάτ με πολλαπλά μηνύματα ενάντια στον σεξισμό, κατά της έμφυλης βίας και υπέρ των προσφύγων γυναικών, με ιδιαίτερη αναφορά στην Παλαιστίνη.

Επίσης οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

