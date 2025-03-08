Δύσκολες ώρες βιώνει ένας 19χρονος αθλητής πολεμικών τεχνών στα Χανιά, καθώς εδώ και περίπου μια εβδομάδα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews, όλα ξεκίνησαν από μια προπόνηση που είχε ο 19χρονος σε άθλημα πολεμικών τεχνών, και δέχτηκε ένα πολύ δυνατό χτύπημα στο κεφάλι.

Το δυνατό χτύπημα που δέχθηκε του προκάλεσε αιμάτωμα στο κεφάλι, χωρίς όμως ο νεαρός να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα να πάει στο Νοσοκομείο μετά από δύο ημέρες.

Ο 19χρονος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ως σοβαρή και τους θεράποντες ιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.