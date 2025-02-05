Ασυνείδητος πετούσε μπάζα σε περιοχή Natura, στη Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες

Ογκώδη απόβλητα, προερχόμενα από εργασίες ανακαίνισης, κατηγορείται ότι πετούσε 48χρονος οδηγός φορτηγού σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, που βρίσκεται παραπλεύρως του Γαλλικού Ποταμού, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Είχαν προηγηθεί σχετικές καταγγελίες για ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αποβλήτων στο συγκεκριμένο σημείο από άγνωστα άτομα.

Υπό αυτές τις συνθήκες αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης μετέβησαν χθες το πρωί στην περιοχή για επιτόπια αυτοψία, όπου εντόπισαν τον οδηγό του φορτηγού να αδειάζει μέρος του φορτίου του.

Ο 48χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση - υποβάθμιση περιβάλλοντος, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.