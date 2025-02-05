Aκυρώθηκαν τρία δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - Κανονικά τα δρομολόγια σε Ραφήνα και Λαύριο

Ακυρώθηκαν τρία πρωινά δρομολόγια επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 8 και στο Καρπάθιο τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα δεν πραγματοποιήθηκε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Blue star 1 στις 7:35 για Πάρο-Νάξο-Ίο-Θήρα και του επιβατηγού οχηματαγωγού fast ferries στις 7:30 το πρωί για Σύρο-Τήνο-Μύκονο.

Επίσης δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού «Διονύσιος Σολωμός» στις 2:15 το μεσημέρι για Σέριφο-Σίφνο-Μήλο-Φολέγανδρο-Σίκινο-Ίο και Θήρα.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για Αργοσαρωνικό, αλλά και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων που ενδέχεται να υπάρξουν, λόγω των καιρικών συνθηκών.

