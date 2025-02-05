Εξι χρόνια κάθειρξη για τον ανεξάρτητο βουλευτή Μπαράν Μπουρχάν

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης βουλευτής Μπουρχάν Μπαράν καταδικάσθηκε από στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων σε εξαετή (6) κάθειρξη με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση ως προς την εκτέλεση της ποινής, σύμφωνα με το thracenews.gr.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπουρχάν Μπαράν που είναι ψυχίατρος στο επάγγελμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων πως το 2014 συνταγογραφούσε τη χορήγηση φαρμάκων που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, ενώ ήταν εν γνώση του, ότι δεν υπήρχε πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη και πως αυτά τα φάρμακα γνώριζε πως θα χρησιμοποιούνταν για παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο κατηγορητήριο, που αναφέρεται στη δικογραφία, περιλαμβάνεται επίσης η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης κατά παράβαση του άρθρου 22 πάρ. 3 Ν.4139/2013 κάτ’ εξακολούθηση.

Εις βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή Ξάνθης ασκήθηκε δίωξη το 2016 και ορίστηκε εγγύηση 30.000 ευρώ η οποία στη συνέχεια έπεσε στις 5.000 ευρώ. Και ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του δικαστική απόφαση, ο ίδιος κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής και εκλέχθηκε τελικά και στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023.

