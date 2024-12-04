"Καμία συγγενική ή άλλη σχέση του αστυνομικού της Βουλής με πρόσωπο που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης"

Διαψεύδει κυβερνητική πηγή δηλώσεις με αιχμές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα οι οποίες αφορούσαν το πώς βρέθηκε να υπηρετεί στη Βουλή ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον συστηματικό βιασμό των παιδιών του. Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος εν αποστρατεία, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή είπε: "Υπάρχει πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο αυτού του κυρίου (σ.σ του αστυνομικού) που δουλεύει στην προεδρία της κυβέρνησης;"

Ετσι, κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τον ισχυρισμό του κ. Κατερινόπουλου, δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία συγγενική ή άλλη σχέση ή σύνδεση του αστυνομικού που κατηγορείται για σωρεία αποτρόπαιων ενδοοικογενειακών αδικημάτων με πρόσωπο που υπηρετεί στην προεδρία της Κυβέρνησης.

Η ίδια πηγή συμπλήρωσε: Είναι κρίμα «έγκριτοι» αναλυτές να διαχέουν ψευδείς ειδήσεις, στον βωμό της τηλεθέασης.

Πηγή: skai.gr

