Αστυνομικός της Βουλής συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία - Η σύζυγός του τον κατήγγειλε για βιασμό των 4 παιδιών τους

Μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο για ενδοοικογενειακή βία, απείλησε να αυτοκτονήσει. Ακολούθως, η συζυγός του, επίσης αστυνομικός, τον κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση των 4 παιδιών τους 

Αστυνομικός που υπηρετεί στη Βουλή συνελήφθη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, την περασμένη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, αστυνομικός κατήγγειλε τον σύζυγό της, αστυνομικό της Βουλής για ενδοοικογενειακή βία.

Συνελήφθη με τη διαδικασία του Αυτοφώρου και στις 19 του μήνα εκδιώχθηκε από τη Βουλή.

Στις 20 Νοεμβρίου πέρασε από το Αυτόφωρο με καταδικαστική απόφαση ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος στη συνέχεια απείλησε με αυτοκτονία, και μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό ψυχιατρείο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα του προσέθεσε στην καταγγελία και τη σεξουαλική κακοποίηση των τεσσάρων παιδιών τους και ενεργοποιήθηκε η υπόλοιπη διαδικασία της προανάκρισης. 

Τα παιδιά από την πρώτη στιγμή της καταγγελίας είχαν αφαιρεθεί από την οικογένεια. 

Στη Βουλή ο αστυνομικός υπηρετούσε από το 2019.  

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τού είχε αφαιρεθεί η άδεια κατοχής όπλου για ψυχολογικούς λόγους.

