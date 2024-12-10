Λογαριασμός
Δεκτό το αίτημα του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή, να υποβληθεί η σύζυγός του σε ψυχιατρική αξιολόγηση

Νωρίτερα μέσω του δικηγόρου του είχε ζητήσει μεταξύ άλλων η σύζυγός του να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση 

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός 

Εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή και σύμφωνα με την καταγγελία της συζύγου του -επίσης αστυνομικού- αλλά και τις καταθέσεις των ανήλικων παιδιών του ασελγούσε εις βάρος τους.

Πριν από λίγο έγινε δεκτό το αίτημα του αστυνομικού να υποβληθεί η σύζυγος του σε ψυχιατρική αξιολόγηση από ειδικό πραγματογνώμονα καθώς στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και σύμφωνα με τον προφυλακισμένο αστυνομικό της είχε συνταγογραφηθεί βαριά φαρμακευτική αγωγή.

