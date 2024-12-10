Με ευφλεκτο υγρό αυτοπυρπολήθηκε ηλικιωμένος άνδρας στην Τέμενη Αιγίου, επιχειρώντας να δώσει τέλος στη ζωή του.

Πρόκειται για έναν 94χρονο άνδρα ο οποίος διαμένει σε μια καλύβα μαζί με τον γιο του, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tempo24.News, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Το πρωί της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2024, όταν έμεινε μόνος του αυτοπυρπολήθηκε με το εύφλεκτο υγρό. Την πράξη του αντιλήφθηκε γείτονας του, ο οποίος έσπευσε να σβήσει τη φωτιά, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε τις αρχές.

Ο 94χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αιγίου. Ο ηλικιωμένος φέρει σοβαρά εγκαύματα, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή του.

