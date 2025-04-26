Επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 26 Απριλίου 2025, στο Λόφο Στρέφη.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό το οποίο θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ προσήχθησαν 6 άτομα.

Ο χώρος θα αποδοθεί στους νόμιμους δικαιούχους διασφαλίζοντας το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την εκκένωση κατειλημμένων χώρων και την απόδοσή τους στους υπεύθυνους, με στόχο την αποτροπή ανάπτυξης εστιών παραβατικότητας οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε εγκληματικές δραστηριότητες κατά της ιδιοκτησίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή (25/04), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε νέες του δηλώσεις είπε πως η απαγόρευση συναυλιών στα Εξάρχεια δεν αφορούσε όλες τις εκδηλώσεις αλλά μόνο μία και πως το «πρόβλημα» αφορά μόνο την κατάληψη στον Εξωστρεφή και τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.