H ΕΣΗΕΜ-Θ θρηνεί για τον θάνατο της Σούζυς Καζαντζίδου - Την Κυριακή η κηδεία της

Θρηνεί για τον θάνατο της Σούζυς Καζαντζίδου η ΕΣΗΕΜ-Θ, που εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόωρης απώλειας της 58χρονης δημοσιογράφου, ενημερώνοντας ότι η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.

Η ανακοίνωση

«Η δημοσιογραφική οικογένεια της Μακεδονίας-Θράκης θρηνεί για την πρόωρη απώλεια της Σούζυς Καζαντζίδου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένη το 1967 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική διαδρομή της από εφημερίδα "Εβδόμη", το Studio 7 και το Center TV. Εργάστηκε κατόπιν σε ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης (Europe one, Ωμέγα τηλεόραση, ΕΡΤ-3, ράδιο Θεσσαλονίκη). Από το 2002 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αρχικά ως ανταποκρίτρια και στη συνέχεια ως επικεφαλής του ανταποκριτικού γραφείου του στη Θεσσαλονίκη.

Η απώλειά της στερεί τη δημοσιογραφία από μία αεικίνητη και μαχητική εκπρόσωπό της και γεμίζει θλίψη κάθε δημοσιογράφο που γνώρισε τη Σούζυ Καζαντζίδου ή συνεργάστηκε μαζί της».

