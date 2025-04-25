Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου

Έφυγε από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο, η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου.

Ξεκίνησε την καριέρα της με αθλητικό ρεπορτάζ σε εφημερίδα της Καβάλας,ενώ εργάστηκε σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις της Θεσσαλονίκης.

Από το 2002 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Αlpha και από το 2006 ήταν επικεφαλής του ανταποκριτικού γραφείου της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

