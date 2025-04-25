Λογαριασμός
Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου

Η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου, ξεκίνησε καριέρα της με αθλητικό ρεπορτάζ και εργάστηκε σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις της Θεσσαλονίκης

Πέθανε η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου

Έφυγε από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο, η δημοσιογράφος Σούζυ Καζαντζίδου.

Ξεκίνησε την καριέρα της με αθλητικό ρεπορτάζ σε εφημερίδα της Καβάλας,ενώ εργάστηκε σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις της Θεσσαλονίκης.

Από το 2002 εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Αlpha και από το 2006 ήταν επικεφαλής του ανταποκριτικού γραφείου της Θεσσαλονίκης.

