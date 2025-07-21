Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (18-7-2025) σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Κατασχέθηκαν από οικίες κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή, 18 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και 12 ηχεία μεγάλης ισχύος

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και αστυνομικού σκύλου.

Σε βάρος τους των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από οικία στα Σπάτα,

-18- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και

-12- ηχεία μεγάλης ισχύος.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Σημειώνεται ότι σε βάρος 57χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 6 ετών για ληστεία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

