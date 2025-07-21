Σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι η σορός μίας 40χρονης γυναίκας, σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα η γυναίκα βρέθηκε ξαπλωμένη με το κεφάλι σε μαξιλάρι ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατός της πρέπει να προήλθε πριν μέρες, και λόγω των καιρικών συνθηκών καύσωνα, επιταχύνθηκε η σήψη της σορού.

Λόγω της δυσοσμίας ένοικος της πολυκατοικίας αντιλήφθηκε πως κάτι συμβαίνει στην ταράτσα και ανέβηκε για να δει τι συμβαίνει. Τότε βρέθηκε μπροστά στο φριχτό θέαμα και κάλεσε την αστυνομία.

Το μυστήριο για τα αίτια θανάτου της γυναίκας περιπλέκεται καθώς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ένοικος της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα η σορός να ανήκει σε μία 40χρονη από τη Σπάρτη, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 17 Ιουλίου και από τότε τα ίχνη της είχαν χαθεί. Επίσης, εξετάζεται και το πως βρέθηκε η άτυχη γυναίκα στην ταράτσα της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα στην πολυκατοικία έφτασε ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου που εξέτασε τη σορό, χωρίς να μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για τις αιτίες θανάτου.

Τα στοιχεία της παραμένουν προς το παρόν άγνωστα ενώ έχει ληφθεί DNA για να διαπιστωθεί η ταυτότητα της σορού.

Φως στην υπόθεση θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Με πληροφορίες από eleftheriaonline.gr, messinialive.gr

Πηγή: skai.gr

