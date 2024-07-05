Astir Marina: Το νέο hot spot της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Οι κάτοικοι των Νοτίων προαστίων γνώριζαν τη Μαρίνα της Βουλιαγμένης, η οποία κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, για τα επιβλητικά σκάφη που άραζαν εκεί. Οι κυριακάτικοι περίπατοι έφερναν, κυρίως τους ρομαντικούς, στις προβλήτες όπου μπορούσαν να θαυμάσουν τα μεγάλα κότερα.

Τώρα πια, η νέα ανανεωμένη και αναβαθμισμένη Astir Marina Βουλιαγμένης έχει πολλά περισσότερα -και εντυπωσιακά- να δείξει. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν πριν από περίπου ένα μήνα. Και όσοι την έχουν επισκεφθεί μιλούν για ένα εμβληματικό και εντυπωσιακό έργο.

Μια μαρίνα-κόσμημα

H επένδυση των 53 εκατ. ευρώ δημιούργησε μια μαρίνα-κόσμημα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των home-port μαρίνων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής η Astir Marina έχει σχεδιαστεί με τους πιο σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους, ενώ έχουν εφαρμοστεί τα αυστηρότερα κριτήρια διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, ως προς το σύνολο της κατασκευής και των λειτουργιών της.

Το εμβληματικό αυτό έργο, κατάφερε να ενώσει τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες της περιοχής από το εξωτερικό αλλά και από όλη την Ελλάδα.

''Είναι μία από τις πιο σύγχρονες και μεγαλύτερες μαρίνες της Ευρώπης για αυτό και μας έχουν κάνει την τιμή να βρίσκονται εδώ οι μεγαλύτεροι οίκοι του κόσμου'' λέει μιλώντας στον ΣΚΑΪ η Αλεξάνδρα Αϊβαλιώτη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Astir Marina και τονίζει πως ''Όλοι οι προσκεκλημένοι των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην περιοχή, όπως το εμβληματικό Four Season, οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων αλλά και συνολικά οι κάτοικοι της πρωτεύουσας επισκέπτονται την Astir Marina και τα καταστήματά της. Είναι ένα κόσμημα για την περιοχή, έχει αναβαθμίσει σημαντικά τα νότια προάστια.''

H Astir Marina άλλωστε είναι προορισμός για όλους. Εκτός από τις 59 θέσεις ελλιμενισμού τις οποίες απολαμβάνουν υπερπολυτελή σκάφη, η μαρίνα διαθέτει επιλογές εστίασης με απίθανες γεύσεις, cοcktails, με θέα και το συναρπαστικό ηλιοβασίλεμα, αλλά και high fashion με σπουδαία brands, όπως Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Dior, Zegna, Dolce & Gabbana κ.ά. τα οποία ξεχωρίζουν παγκοσμίως. ''Μας τιμά ιδιαιτέρως η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι που κοσμούν τη Μαρίνα μας. Χρυσή τομή για τη συνύπαρξη της πολυτελούς φιλοξενίας και των υπερσύγχρονων υπηρεσιών'' εξηγεί η κυρία Aϊβαλιώτη.

