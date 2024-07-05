Σταθερή παραμένει η βρετανική λίρα μετά την ανακοίνωση των exit poll τα οποία έδειξαν θρίαμβο των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ οι οποίοι όπως φαίνεται να κερδίσουν με μια απόλυτη πλειοψηφία στις βρετανικές εκλογές.

Η στερλίνα διαπραγματευόταν γύρω στα 1,276 $, σημειώνοντας άνοδο 0,1% παρουσιάζοντας μόνο μια μικρή αλλαγή στα επίπεδα πριν από τα exit polls.

«Το Εργατικό Κόμμα σημείωσε οριακά χαμηλές επιδόσεις έναντι των τελευταίων δημοσκοπήσεων αλλά παρ' όλα αυτά αναμένεται να έχει απόλυτη πλειοψηφία. Εάν τους προσφέρατε αυτό το αποτέλεσμα πριν από 6 μήνες - θα σας είχαν δαγκώσει το χέρι», δήλωσε ανώτερος οικονομολόγος της Mizuho, ​​Colin Asher.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η στερλίνα έμεινε σχεδόν ασυγκίνητη από το exit poll» επισήμανε.

Η στερλίνα έχει αυξηθεί από τότε που προκηρύχθηκαν οι εκλογές τον Μάιο από τον συντηρητικό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Πηγή: skai.gr

