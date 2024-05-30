Επίσημα εγκαίνια για την Astir Marina: Άνοιξε η πιο σύγχρονη μαρίνα της χώρας

Μετά από καθυστερήσεις και περιπέτειες λόγω προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τελέστηκαν χθες, παρουσία των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, και Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, τα εγκαίνια της Μαρίνας Βουλιαγμένης (Astir Marina).

Την εκδήλωση άνοιξε η διευθύνουσα σύμβουλος της Αστήρ Παλάς, Πέννυ Ζαγλαρίδου, ενώ το παρών έδωσαν ο δήμαρχος Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Abu-Suud Walid, co-CEO της AGC Equity Partners, η οποία επένδυσε στον Αστέρα Βουλιαγμένης και την Astir Marina.

«Η Μαρίνα Βουλιαγμένης εκπέμπει το σωστό μήνυμα, αυτό του ποιοτικού τουρισμού. Η επένδυση που ξεπερνάει τα 53 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην πορεία της Ελλάδας προς τα εμπρός. Το έργο συμβάλλει στην αντιμετώπιση του άτακτου ελλιμενισμού στον όρμο της Βουλιαγμένης και ενισχύει την τοπική οικονομία. Διαθέτει 60 θέσεις ελλιμενισμού και είναι η πιο σύγχρονη και η πιο λειτουργική και καλύτερα εξοπλισμένη μαρίνα σε ολόκληρη Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα. Επίσης, η συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως τον κύριο διαχειριστή των λιμένων του πριγκιπάτου του Μονακό, Ports de Monaco, εξασφαλίζουν την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών. Η συνεργασία με διεθνείς κολοσσού της μόδας, απ' ό,τι μου ‘χουν πει, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένα εστιατόρια, μπορούν να καταστήσουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα, σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Έχοντας στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και σύγχρονης λιμενικής υποδομής, αλλά και ενός προορισμού πολυτέλειας για τα σκάφη που ελλιμενίζονται, η διοίκηση του Αστέρα Βουλιαγμένης έχει κλείσει συμφωνίες με γνωστές μάρκες παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως ο όμιλος Louis Vuitton Moet Hennessy με τις μάρκες Louis Vuitton, Loro Piana και Dior και ο όμιλος Kering που διακινεί τα εμπορικά σήματα Gucci, Bottega Veneta και Yves Saint Laurent.

Οι παγκόσμιοι αυτοί όμιλοι σχεδιάζουν τη δημιουργία εμπορικών καταστημάτων στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας.

Μεταξύ αυτών είναι η Zegna και η Rolex, η Dolce & Gabbana Casa με προϊόντα διακόσμησης σπιτιού καθώς και αυτά των οίκων μόδας Off-White, Orlebar Brown, Zeus + Dione, Polo Ralph Lauren, Golden Goose και το κοσμηματοπωλείο Karkalis που πρόκειται να λειτουργήσει προσεχώς. Στο χώρο δημιουργήθηκε επίσης κατάστημα της εταιρείας οικιακών συσκευών, dyson καθώς και η γκαλερί έργων τέχνης ΤΑΑΤ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις

Εκτός των διεθνών οίκων, στην Astir Marina αναπτύσσουν δραστηριότητα και ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία προϊόντων delicatessen της Βάρης, «Ηπειρώτισσα», η οποία αναλαμβάνει την τροφοδοσία των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε κατάστημα οπτικών «Alos Eyewear», μεσιτικό γραφείο της εταιρείας Revithis Real Estate, ενώ εγκαταστάθηκε και η εταιρεία της εταιρείας Sanlorenzo, με δραστηριοποίηση στη διάθεση πολυτελών σκαφών αναψυχής.

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Μαρίνας και η Cova Pasticceria Cova, που ανήκει στον όμιλο Louis Vuitton Moet Hennessy και αποτελεί μία από τις παλαιότερες επιχειρήσεις εστίασης στην Ιταλία. Το συγκεκριμένο brand δημιουργήθηκε το 1817 στο Μιλάνο και στο κατάστημα της Βουλιαγμένης διατίθενται εκτός από καφέ και κρουασάν, τάρτες ή πάστες και επιλογές γεύματος και fine dining με επιρροές από την ιταλική κουζίνα.

59 θέσεις ελλιμενισμού

Η νέα Μαρίνα της Βουλιαγμένης διαθέτει συνολικά 59 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών, εμπορικά καταστήματα διάσημων οίκων, καθώς και ένα παράκτιο περίπατο με επιπλέον χώρους πρασίνου. Τα πρώτα, ανεπίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2023 όταν έδεσε το πρώτο σκάφος στην εγκατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατηγορία των superyachts.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού Μαρίνα Βουλιαγμένης Μονοπρόσωπη ΑΞΕ που διαχειρίζεται την Astir Marina, έχει συσταθεί το 2012 από τον Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, η οποία διαχειρίζεται τις γνωστές ξενοδοχειακές μονάδες και την παραλία του Αστέρα. Η εν λόγω εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση παραχώρησης της Μαρίνας με την ΕΤΑΔ για 40 χρόνια με συνολικό μίσθωμα για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στα 43 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο για την κατασκευή της μαρίνας ανέλαβε η ΤΕΚΑΛ και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό το γραφείo AETER Architects.

Πηγή: skai.gr

