Του Χρυσόστομου Τσούφη

Κατά την επίσκεψη του στο υπουργείο Εργασίας ο πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία της ρύθμισης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους καθώς έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα περί τις 170.000.

Θα ήταν περισσότερο ικανοποιημένος, αν ήξερε το επικαιροποιημένο νούμερο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεση του το skai.gr, στους 4 πρώτους μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν δηλώσει ότι εργάζονται περισσότεροι από 183.000 συνταξιούχοι!!!

Ένα νούμερο ασύλληπτο αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν ψηφισθεί το νέο πλαίσιο που προβλέπει μια εισφορά 10% επί της αμοιβής του συνταξιούχοι αντί παρακράτησης 30% της σύνταξής του, οι δηλωμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν μόλις 35.000.

Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση 514% η οποία κανείς δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι δε θα μεγεθυνθεί τους επόμενους μήνες.



Περισσότεροι δηλωμένοι συνταξιούχοι σημαίνουν περισσότερες εισπράξεις για τον ΕΦΚΑ!

Πολλές περισσότερες εισπράξεις ακόμη και σε σχέση με το πιο αισιόδοξο σενάριο!



Λίγο πριν την ψήφιση του νέου νόμου, οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου εργασίας είχαν κάνει 3 σενάρια για την πορεία των εσόδων με δεδομένο ότι η κατάργηση του 30% της κράτησης των συντάξεων κοστίζει 102εκατ€ :

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυξάνονται κατά 50% σε σχέση με τις 35.000.

Το όφελος για τα ταμεία του ΕΦΚΑ είναι 42,1 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο προέβλεπε διπλασιασμό των εργαζόμενων συνταξιούχων στις 70.000 με όφελος 201 εκατ. ευρώ.

Στο τρίτο σενάριο έχουμε αύξηση 200% κι άρα μιλάμε για 105.000 εγγεγραμμένους με όφελος 252 εκατ. ευρώ.



(και τα 3 σενάρια παίρνουν σαν δεδομένο ότι το εισόδημα των συνταξιούχων είναι στην περιοχή των 1000-1300€).

Στο σημείο που βρισκόμαστε με τις 183.000 εργαζόμενους συνταξιούχους το όφελος για τα ταμεία θα ξεπεράσει με άνεση τα 300 εκατ. ευρώ. Κι έχουμε ακόμη......



Μέσα σε αυτό το κλίμα «αλεγρίας», μελανό σημείο αποτελούν 1600 συνταξιούχοι οι οποίοι θέλησαν να τα...κρατήσουν όλα για τον εαυτό τους.



Ο λόγος γίνεται 1.600 κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι είχαν δηλώσει μεν ότι εργάζονται αλλά δεν πλήρωναν τις εισφορές τους (αυξημένες 50% υπέρ ΕΦΚΑ).

Ο ΕΦΚΑ τους ειδοποίησε με mail, τους ενημέρωσε ότι οφείλουν κι ότι οι οφειλές τους θα παρακρατηθούν από τις συντάξεις τους όπως κι έγινε με τις συντάξεις του Ιουλίου, που καταβλήθηκαν στα τέλη Ιουνίου.

Ο νόμος μάλιστα επιτρέπει να παρακρατηθεί το σύνολο της σύνταξης για να ικανοποιηθεί η οφειλή αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο ΕΦΚΑ δεν εξάντλησε την αυστηρότητα του.



Για την ακρίβεια, συναγερμός είχε χτυπήσει συνολικά για 8.000 ασφαλισμένους.

Διαπιστώθηκε όμως ότι οι 6.400 είχαν βγει στη σύνταξη χωρίς να έχουν κλείσει τα βιβλία τους στην ΑΑΔΕ (παρότι δεν εργάζονταν), επομένως δεν είχαν στην ουσία οφειλές.



Ο νέος νόμος προβλέπει ότι αν κάποιος συνταξιούχος συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να το έχει δηλώσει, τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις.



