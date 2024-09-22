Ασπρόπυργος: Επίθεση σε αστυνομικούς με ξύλα και πέτρες σε καταυλισμό Ρομά - 2 συλλήψεις

Eπίθεση με ξύλα, πέτρες και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ομάδα της ΟΠΚΕ σε καταυλισμό Ρομά στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, κατά τη διάρκεια περιπολίας που πραγματοποιούσε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν σε οικία για περιστατικό διατάραξης κοινής ησυχίας και εκεί δέχθηκαν ρίψη αντικειμένων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 αστυνομικοί, με τον ένα εξ αυτών να φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Στη συνέχεια, η ομάδα αστυνομικών που δέχτηκε την επίθεση, ενισχύθηκε με τρεις ομάδες ΟΠΚΕ και προσέγγισαν εκ νέου την οικία προχωρώντας στη σύλληψη ένας 31χρονου και μιας 38χρονης που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τ.Α. Ασπροπύργου.

Πηγή: skai.gr

