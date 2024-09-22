Επεισόδιο ξέσπασε περίπου στη μία τα ξημερώματα σε πανηγύρι στον Κορυδαλλό και συγκεκριμένα σε πλατεία στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν 10 άτομα και όπως φαίνεται και στο βίντεο ξαφνικά άρχισε να υπάρχει αναστάτωση και να εκσφενδονίζονται καρέκλες. Από αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν, τραυματίστηκαν δύο αντιδήμαρχοι, ο ένας στο κεφάλι από αντικείμενο που δέχτηκε και ο άλλος στο χέρι. Επίσης, τραυματίστηκε ένας 16χρονος από γροθιές στο πρόσωπο και μία 40χρονη γυναίκα η οποία λιποθύμησε από την ένταση της στιγμής.

Ο 41χρονος αντιδήμαρχος που τραυματίστηκε στο κεφάλι και η γυναίκα που λιποθύμησε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αττικόν, ενώ στον άλλον αντιδήμαρχο και στον ανήλικο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το επεισόδιο ξεκίνησε όταν δύο ομάδες άρχισαν να διαπληκτίζονται, για ομαδικές διαφορές. Οι νεαροί εκτός από βρισιές αντάλλαξαν και γροθιές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ από το συμβάν δεν υπήρξαν συλλήψεις ή μηνυτήριες αναφορές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.