Θεσσαλονίκη: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρό, μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Ο 57χρονο Βούλγαρος συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας, για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση

 Ασθενής επιτέθηκε λεκτικά σε μία γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια.

Πρόκειται για 57χρονο Βούλγαρο που, κατόπιν καταγγελίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου προσήλθε ο 57χρονος για εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

