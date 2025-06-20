Ανοίγει η αυλαία σήμερα για τον 2ο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που διεξάγεται με σημαντικές καινοτομίες σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία.

Οι 47.410 που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα επιδιώξουν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες προσλήψεων που αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και αφορά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων των ετών 2026 και 2027 για τους κατόχους πτυχίου πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Ο διαγωνισμός, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Η πρώτη στην Αθήνα από σήμερα έως τις 7 Ιουλίου και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη από τις 12 Ιουλίου μέχρι τις 27 του ίδιου μήνα.

Σημειωτέον ότι μια από τις καινοτομίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι ότι οι συμμετέχοντες επέλεξαν μόνοι τους την ημέρα και την ώρα εξέτασής τους μέσω ειδικής, ψηφιακής πλατφόρμας.

Για την αντιμετώπιση της ψυχολογικής πίεσης που συνοδεύει αντίστοιχες δοκιμασίες, το ΑΣΕΠ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του οδηγό διαχείρισης άγχους.

Από τους υποψηφίους, το 45% αυτών έχει δηλώσει ως τόπο κατοικίας του την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 55% την υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικά για την Αθήνα, στο κέντρο αξιολόγησης που έχει δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις του OTEAcademy, στο Μαρούσι αναμένεται να διαγωνιστούν 25.769 πολίτες, ενώ 21.641 πολίτες θα πάρουν μέρος στη διαδικασία στη Θεσσαλονίκη, σε κέντρο αξιολόγησης που έχει δημιουργηθεί εντός της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έχουν δρομολογηθεί τέσσερις βάρδιες την ημέρα για έξι ημέρες την εβδομάδα. Η εξέταση σε κάθε βάρδια διαρκεί 95 λεπτά και περιλαμβάνει την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων - εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η βαθμολογία θα γίνεται στην κλίμακα από 1 έως 100 και θα προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκεντρώνεται στις επιμέρους δοκιμασίες με συντελεστές 50% στην εξέταση γνώσεων και 50% στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Στην εξέταση γνώσεων οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) που αφορούν στις ενότητες α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Διοικητικό Δίκαιο, γ) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο, δ) Οικονομικές Επιστήμες, ε) Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στ) Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση και ζ) Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1875-σήμερα).

Πιο σύνθετη σκέψη απαιτεί η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Θα αξιολογηθούν, ιδίως, δεξιότητες όπως ο παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός, ενώ θα εξεταστούν εργασιακές συμπεριφορές που σχετίζονται με το ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων και συγκεκριμένα με (α) προσανατολισμό στον πολίτη, β) ομαδικότητα, γ) προσαρμοστικότητα, δ) προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ε) οργάνωση και προγραμματισμό, στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) επαγγελματισμό και ακεραιότητα, η) διαχείριση γνώσης και θ) ηγετικότητα.

Ως προς τις καινοτομίες του διαγωνισμού, αυτές συνοψίζονται ως εξής:

α) Θα είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, αφού οι υποψήφιοι θα λάβουν τα θέματα σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και θα υποβάλουν τις απαντήσεις τους μέσω αυτού. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε ταχύτερη έκδοση της βαθμολογίας των υποψηφίων.

β) Οι ερωτήσεις γνώσεων θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ διευκολύνοντας τους υποψηφίους να προετοιμασθούν.

γ) Οι υποψήφιοι επέλεξαν οι ίδιοι την ημέρα και ώρα εξέτασής τους μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιούργησε το ΑΣΕΠ. Το δικαίωμα συμμετοχής των προσερχομένων για εξέταση θα διαπιστώνεται ηλεκτρονικά μέσω της «ανάγνωσης» του κωδικού QR που έχει λάβει κάθε υποψήφιος.

δ) Στο διαγωνισμό δεν θα υπάρχει βάση, αφού η έμφαση είναι στη συγκριτική κατάταξη των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα μοριοδοτηθούν με το νέο πλαίσιο αυξημένων μορίων ως προς το κριτήριο της εντοπιότητας. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 40 μονάδες για τους κατοίκους ορεινών και νησιωτικών δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, και κατά 20 μόρια για τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ή δήμων με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους. Οι ευεργετηθέντες όμως θα έχουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον 10 χρόνια, στη θέση στην οποία διορίζονται, και για 5 επιπλέον χρόνια σε υπηρεσίες της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται ο Δήμος, του οποίου έκαναν χρήση του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

