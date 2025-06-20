Την αλλαγή του σωφρονιστικού χάρτη της χώρας με την κατασκευή 8 νέων φυλακών και την οριστική κατάργηση τουλάχιστον 5 καταστημάτων κράτησης προβλέπει το σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2025 - 2030.

Ο υπερπληθυσμός είναι ένα από τα βασικά διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, ενώ εκτιμάται ότι στην επόμενη πενταετία οι κρατούμενοι θα αυξηθούν περαιτέρω και θα ανέλθουν συνολικά στους 14.000 έως 14.500.

Σύμφωνα με το πενταετές σχέδιο δράσης των ελληνικών αρχών που παρουσιάζει η Καθημερινή, στόχος μέσα στα επόμενα χρόνια είναι η δημιουργία 6.800 νέων θέσεων κράτησης, με την κατασκευή 8 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και την αξιοποίηση χώρων σε άλλες δυο φυλακές οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία. Ο προϋπολογισμός του νέου κατασκευαστικού προγράμματος φτάνει τα 268 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο από τα νέα σωφρονιστικά καταστήματα θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, συνολικής χωρητικότητας 2.000 ατόμων.

Με την ολοκλήρωση του κατασκευαστικού προγράμματος προβλέπεται η οριστική κατάργηση των σωφρονιστικών καταστημάτων Κορυδαλλού, Αλικαρνασσού, Νεάπολης, Χαλκίδας και Ιωαννίνων. Στον νέο χάρτη των φυλακών που θα διαμορφωθεί στη χώρα, η συνολική χωρητικότητα αναμένεται να φτάσει περίπου τους 14.700 κρατουμένους - αύξηση περίπου 38%.

Το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης παρουσιάστηκε χθες από κυβερνητικά στελέχη και ομάδες των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Υγείας σε μέλη της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT).

