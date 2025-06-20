Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Ιουνίου

Τον Άγιο Μεθόδιο τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Πατάρων τιμά σήμερα Παρασκευή, 20 Ιουνίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας

Ο Όσιος Κάλλιστος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Ο Άγιος Μεθόδιος έζησε κατά τον 3ο ή 4ο αιώνα και, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, υπήρξε όχι μόνο επίσκοπος Πατάρων, αλλά και Τύρου ή Φιλίππων. Υπήρξε μορφωμένος, δεινός ρήτορας και φλογερός υπερασπιστής της Ορθοδοξίας απέναντι στις κακοδοξίες των Ωριγενιστών. Καταπολέμησε με σθένος τις αιρετικές διδασκαλίες και, σύμφωνα με την παράδοση, βρήκε μαρτυρικό θάνατο από χέρι προδότη, παραμένοντας σταθερός ως το τέλος στην αποστολή του.

Το σημαντικότερο έργο του που διασώζεται είναι το «Συμπόσιον των δέκα παρθένων», μια πνευματική αλληγορία αφιερωμένη στην αρετή της αγνότητας.

Ο Πατριάρχης Κάλλιστος Α΄ γεννήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα και αναδείχθηκε σε εξέχουσα μορφή του ησυχαστικού κινήματος στο Άγιο Όρος. Υπήρξε στενός μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου και πρωταγωνίστησε στους θεολογικούς αγώνες της εποχής του, υπερασπιζόμενος τη διδασκαλία του Γρηγορίου Παλαμά.

Διετέλεσε δύο φορές Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ η δράση του περιλάμβανε μεταρρυθμίσεις στην Εκκλησία, σύγκληση συνόδων κατά αιρετικών, διοικητικές πράξεις, αλλά και έντονη συγγραφική δραστηριότητα. Πέθανε το 1364 στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια διπλωματικής αποστολής. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως άγιο και θεματοφύλακα της Ορθόδοξης πίστης.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Κάλλιστος, Κάλιστος

Μεθόδιος

Έκτορας



