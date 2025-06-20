Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:59, σε απόσταση 373 χλμ. δυτικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 108 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου.
Περίπου δέκα λεπτά αργότερα έγινε και ο δεύτερος με μέγεθος, 2,3 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,2 χλμ. και το επίκεντρο τοποθετείται 108 χλμ Δυτικά των Βολιμών Ζακύνθου.
