Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:59, σε απόσταση 373 χλμ. δυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 108 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά των Βολιμών Ζακύνθου.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα έγινε και ο δεύτερος με μέγεθος, 2,3 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,2 χλμ. και το επίκεντρο τοποθετείται 108 χλμ Δυτικά των Βολιμών Ζακύνθου.

Πηγή: skai.gr

