Συναγερμός μετά από απειλή για τοποθέτηση βόμβας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας σήμανε την Παρασκευή το πρωί στην αστυνομία.

Στις 7:40 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα, ενώ έδωσε και χρονικό όριο 40 λεπτών.

Στο νοσοκομείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν έρευνα, ωστόσο το χρονικό όριο που είχε δώσει ο άγνωστος, έχει παρέλθει.

Πηγή: skai.gr

