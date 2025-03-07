Ο καιρός σήμερα - Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τη Μακεδονία θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά στο Θρακικό έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες βόρειοι 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

