Ποινή κάθειρξης έξι ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε 40χρονο σήμερα προπονητή ταε κβο ντο, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τη ζωή 14χρονης αθλήτριάς του για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο 40χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το δικαστήριο για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση.

Οι διαδικασίες κινήθηκαν εναντίον του 40χρονου προπονητή στη Λάρισα, μετά από καταγγελία της 23χρονης σήμερα αθλήτριας σε βάρος του. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το 2017 όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο προπονητής άρχισε να προσεγγίζει την 14χρονη τότε κοπέλα. Το 2018 φέρεται να ξεκίνησε να ασελγεί σε βάρος της και τον Ιούνιο του 2019 φέρεται να προέβησαν σε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη, όταν η αθλήτρια ήταν 15 ετών.

Για την υπόθεση η 23χρονη κοπέλα είχε μιλήσει σε τηλεοπτικές εκπομπές, πριν από έναν χρόνο, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση. «Όλα ξεκίνησαν το 2017 στα 14 μου. Μου ζητούσε να βγαίνουμε διαρκώς έξω για καφέ. Το 2018 είχαμε πάει δύο εβδομάδες κατασκήνωση με τον σύλλογο. Με πήρε αγκαλιά, με ξάπλωσε δίπλα του και πριν καταλάβω το οτιδήποτε, τοποθέτησε το χέρι του στο γεννητικό του όργανο. Πάγωσα και δεν είπα τίποτα, σηκώθηκα έφυγα, μου είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου, του είπα ότι από πλευράς μου δεν υπάρχει κάποιο αμοιβαίο συναίσθημα».

«Ήταν απλά σαν δεύτερος μπαμπάς μου, δεν μπορούσα να τον δω κάπως αλλιώς, ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερός μου, ήταν απλά προπονητής μου. Τον εμπιστευόμουν και νόμιζα ότι μπορούσα να του εκμυστηρευτώ τα πάντα. Εκείνος μου έλεγε από την στιγμή που θα μιλήσω ‘’θα σε καταστρέψω δεν θα πας πουθενά. Αν κάνεις κάτι θα το κάνεις μόνο με εμένα’’. Έγινε βίαιος, προσπάθησα να τον αποφύγω αλλά δεν μπορούσα έτσι όπως με κρατούσε. Επειδή υπέφερα από τον πόνο, τον παρακαλούσα να σταματήσει, αλλά δεν το έκανε. Μου έλεγε από τη στιγμή που έγινε πρέπει να το ζήσουμε», συμπλήρωσε.

«Προσπαθούσε να με πείσει ότι αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό και ότι το ήθελα και εγώ. Κάποιες φορές έγινε με τη συναίνεσή μου, αλλά έγινε υπό πίεση, κάτω από συνθήκες εκβιασμού. Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του και την εμπιστοσύνη που του είχα. Άλλαξε η ζωή μου, είχα κρίσεις πανικού, γιατί πίστευα ότι έφταιγα που δεν μίλαγα τόσα χρόνια. Νόμιζα ότι εγώ έκανα κάτι λάθος. Χωρίς κανένα περιορισμό και συνέπεια συνεχίζει να προπονεί ανήλικες», έλεγε η κοπέλα.

Ο προπονητής από την πλευρά του αρνούνταν εξ αρχής τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ποινικά κολάσιμη πράξη. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι υπήρχε δεσμός και ότι συνευρίσκονταν ερωτικά στη διάρκεια αθλητικών αποστολών τόσο σε περιοχές της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, όπως στην Ιορδανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Σερβία και την Ισπανία.

Η υπόθεση έφθασε στο ΜΟΔ Βόλου και εξετάστηκε σε πέντε ακροαματικές διαδικασίες που ξεκίνησαν στις πέντε Μαΐου και ολοκληρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη.

Ο 40χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι ετών.

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Πηγή: skai.gr

