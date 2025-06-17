Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο παρουσιάζει το Skai.gr από τις επιθέσεις των ομάδων χούλιγκαν που συνελήφθησαν χθες σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σημειώνεται πως ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δέκα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 13 οπαδών της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: Διεύθυνση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία κατά συναυτουργία, αρπαγή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος, όπως κατοχή φωτοβολίδων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όλες οι κατηγορίες είναι με την επιβαρυντική περίσταση ότι είχαν αθλητικό υπόβαθρο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή ανηλίκων (καθώς ένας κατηγορούμενος είναι ανήλικος) από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Οι 2 εγκληματικές οργανώσεις αποτελούμενες από οργανωμένους οπαδούς ομάδας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη αδικημάτων βίας με οπαδικό υπόβαθρο και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αττικής και εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται πως για την αποδόμηση των οργανώσεων πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 12 μέλη των οργανώσεων, καθώς και ένα ακόμη άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη κοινής ειρήνης, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή, σωματικές βλάβες, συμπλοκή, αρπαγή, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα βεγγαλικά, περί ναρκωτικών, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τις εκρηκτικές ύλες.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 11 άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε περιστατικό βίαιης επίθεσης ατόμων σε βάρος οπαδού ομάδας, με χρήση ροπάλου και γκλοπ, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του, ενώ οι δράστες καθ’ όλη τη διάρκεια της επίθεσης αναφωνούσαν συνθήματα άλλης ομάδας, δηλώνοντας το οπαδικό τους κίνητρο.

Ακολούθησε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ανάλυση ψηφιακών μέσων διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εγκληματικών οργανώσεων, αποτελούμενες από οπαδούς ομάδας, οι οποίοι, έχοντας ως ορμητήριο τις περιοχές του Αγίου Δημητρίου και του Νέου Κόσμου αντίστοιχα, είχαν συγκροτηθεί με σκοπό την τέλεση αδικημάτων βίας κατά οπαδών έτερων ομάδων αλλά και αστυνομικών δυνάμεων.

Πώς δρούσαν

1η εγκληματική οργάνωση

Από τις έρευνες προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη συνολικά από 11 μέλη (4 εκ των οποίων είχαν ηγετικό ρόλο), τα οποία οργανώνονταν με σκοπό τη διάπραξη ληστρικών επιθέσεων σε βάρος οπαδών έτερων ομάδων και βαριές σωματικές βλάβες, με πεδίο δράσης περιοχές του Νέου Κόσμου και όμορες περιοχές.

Τα μέλη συγκεντρώνονταν σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως σύνδεσμο για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, καθώς και σε πλατεία και πάρκο σε περιοχές της Αθήνας. Παράλληλα, αναζητούσαν τοιχογραφήματα (graffiti) άλλων ομάδων σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό να τα σβήσουν για την επίτευξη οπαδικής υπεροχής.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη εντόπιζαν τους στόχους τους –οργανωμένους οπαδούς αντίθετων ομάδων- και οργανώνονταν για να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις σε βάρος τους. Επίσης, ήταν πάντα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε, όταν οπαδός της ίδιας ομάδας δεχόταν επίθεση, να εκδηλώσουν άμεσα αντίποινα.

2η εγκληματική οργάνωση

Από τις έρευνες διακριβώθηκε η ύπαρξη και έτερης εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας συγκροτήθηκαν σε αυτή τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, με σκοπό την τέλεση αδικημάτων με οπαδικό υπόβαθρο.

Η εν λόγω οργάνωση, αποτελούμενη από -8- μέλη (ένας εκ των οποίων είχε αναλάβει ρόλο αρχηγού), δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έχοντας ως ορμητήρια κατάστημα ιδιοκτησίας του αρχηγού της, πλατεία της περιοχής και χώρο που λειτουργούσαν ως σύνδεσμο.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει το πληροφοριακό τους δίκτυο, γνωρίζοντας τις ώρες λειτουργίας των συνδέσμων άλλων ομάδων, ενώ ενεργούσαν «περιπολίες», με σκοπό τον εντοπισμό οπαδών άλλων ομάδων και την εκδήλωση επιθέσεων σε βάρος τους, δίνοντας και εδώ ιδιαίτερη σημασία σε τοιχογραφήματα.

Επιπλέον, για την αποφυγή του εντοπισμού τους, πριν την εκδήλωση επιθέσεων, προετοίμαζαν σχέδιο δράσης και λάμβαναν ειδικά μέτρα (π.χ. ενοικίαση οχήματος).

Χαρακτηριστικό του αρχηγού της οργάνωσης αποτελούσε το κύρος και ο σεβασμός που τύγχανε, λόγω της πολύχρονης εμπλοκής του σε περιστατικά οπαδικής βίας, ενώ λάμβανε όλες τις αποφάσεις για τον σχεδιασμό και την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι προέβαινε σε παράνομες πωλήσεις εισιτηρίων για αγώνες της ομάδας του (τα οποία είχε προμηθευτεί με μηδενικό αντίτιμο από άλλο οπαδό), καθώς και μπλούζες και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, γινόταν δέκτης επιθέσεων, τόσο στην οικία όσο και το κατάστημά του, αφού αποτελούσε μείζονος σημασίας στόχο για τους οργανωμένους οπαδούς άλλων ομάδων, τους οποίους ωστόσο στη συνέχεια αναζητούσε επίμονα και εφόσον τους εντόπιζε προχωρούσε σε πράξεις εκδίκησης με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η δημιουργία, μαζί με μέλη της οργάνωσης και οπαδούς της ομάδας του, τοιχογραφιών σε περιοχές της Αττικής με αποκλειστικό σκοπό την παγίδευση οπαδών άλλων ομάδων, ώστε, αν αυτοί εμφανίζονταν για να τα τροποποιήσουν, να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε βάρος τους.

Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης και των δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη τους προέβαιναν και σε επιθέσεις χωρίς οπαδικό υπόβαθρο, αλλά με στόχο την επίθεση σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων, όπως συνέβη στις 28-02-2025 στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης για τα δύο έτη από το δυστύχημα των Τεμπών.

Στις εν λόγω επιθέσεις ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τεσσάρων μελών της 1ης εγκληματικής οργάνωσης, με ένα εξ αυτών να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια, καθώς και δύο μελών της 2ης εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Μάλιστα, τα μέλη των εν λόγω οργανώσεων, κινητοποιήθηκαν συντονισμένα και μεθοδικά, κινούμενα μόνα τους ή αξιοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς και αποφεύγοντας εσκεμμένα αστυνομικούς ελέγχους, με στόχο την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στα επεισόδια. Οι ενέργειές τους οδήγησαν σε τραυματισμούς αστυνομικών, εκτεταμένες φθορές σε υπηρεσιακά μέσα, υποδομές και ιδιωτική περιουσία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι -7- από τα μέλη των ανωτέρω εγκληματικών οργανώσεων προχωρούσαν σε αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στις παρακάτω αξιόποινες πράξεις:

περίπτωση βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε τον Αύγουστο του 2024 σε περιοχή της Νέας Σμύρνης, όπου -10- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτέθηκαν απρόκλητα με ιδιαίτερη σκληρότητα με τη χρήση ξύλινου ρόπαλου σε οπαδό έτερης ομάδας, προκαλώντας του βαριά σωματική βλάβη,

βραδινές ώρες της 21/09/2023 εντός καφετέριας σε περιοχή του Νέου Κόσμου μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πλησίασαν θαμώνα, ο οποίος έφερε μπλούζα με διακριτικά ομάδας και στη συνέχεια τον εξύβρισαν, του τράβηξαν τη μπλούζα, τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ του απέσπασαν και τσαντάκι που περιείχε προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζή,

περίπτωση συμπλοκής μεταξύ οπαδών εντός Κλειστού Γυμναστηρίου σε περιοχή της Νέας Σμύρνης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό -3- ατόμων από τους οπαδούς,

βραδινές ώρες της 22/11/2024 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έθεσαν υπό επιτήρηση σύνδεσμο έτερης ομάδας όπου είχαν συγκεντρωθεί οργανωμένοι οπαδοί με σκοπό να τους ακινητοποιήσουν κατά την αποχώρησή τους και να τους αφαιρέσουν πανό της ομάδας τους. Ακολούθησε καταδίωξη οχήματος με σκοπό να επιτεθούν στους επιβαίνοντες, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να ξεφύγουν,

απογευματινές ώρες της 29/11/2024 αρχηγικό μέλος μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις προέβη στον βάναυσο ξυλοδαρμό οπαδού έτερης ομάδας καταγράφοντας την πράξη αυτή σε βίντεο με τη συμμετοχή έτερου μέλους της οργάνωσης. Στη συνέχεια, θέτοντάς τον σε κατάσταση ομηρίας τον εξανάγκασε να του δώσει πληροφορίες για αξιόποινη πράξη που έγινε σε βάρος του σε προγενέστερο χρόνο από οπαδούς της ομάδας του θύματος,

την 01/12/2024 σε περιοχή της Αργυρούπολης, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιτέθηκαν σε άτομο που εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεωρώντας τον οπαδό ομάδας και αφού τον ακινητοποίησαν του επιτέθηκαν με σφοδρότητα χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια τους στο σώμα και στο κεφάλι.

απογευματινές ώρες της 08/12/2024 σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου -40- οπαδοί κινούμενοι με οχήματα προσέγγισαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αρχηγικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης εξυβρίζοντας τον ίδιο, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των ανωτέρω οπαδών και των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

πρωινές – μεσημβρινές ώρες της 28/02/2025 κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συγκέντρωσης ατόμων στον ευρύτερο χώρο του κέντρου της Αθήνας, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων υπό τις οδηγίες του αρχηγικού μέλους, μετέβησαν στην πορεία με αποκλειστική πρόθεση να διενεργήσουν επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας,

βραδινές ώρες της 17/05/2025 σε περιοχή της Δάφνης, μέλος εγκληματικής οργάνωσης από κοινού με έτερο δράστη, εντόπισαν -2- άτομα, ενώ όταν αντιλήφθηκαν ότι ο ένας φορούσε μπλούζα αντίπαλης ομάδας, του επιτέθηκαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση γυάλινου μπουκαλιού, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσαν με τη χρήση βίας τόσο την μπλούζα όσο και το κινητό του τηλέφωνο.

συμπλοκή σε άγνωστο χρόνο στον Άγιο Δημήτριο -4- μελών της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, με οπαδούς άλλης ομάδας, με σκοπό την επικράτηση έναντι των «αντιπάλων», με το αρχηγικό μέλος να επιδεικνύει ιδιαίτερη βιαιότητα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (Α.Ε.Μ.),

17 κινητά τηλέφωνα,

3 τρίφτες κάνναβης,

5 φαρμακευτικά δισκία,

5 σπρέι,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε ναρκωτική ουσία, πιθανόν κάνναβη,

μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης,

γυάλινο βαζάκι με ακατέργαστη ινδική κάνναβη συνολικού καθαρού βάρους 6 γραμμαρίων,

αεροβόλο πιστόλι και κουτάκι με σφαιρίδια,

3 σιδερογροθιές,

2 μαχαίρια τύπου πεταλούδα,

2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

αυτοσχέδιος σουγιάς,

πτυσσόμενο γκλοπ εντός θήκης,

κάλυκας πολεμικού τυφεκίου,

ξιφίδιο, κατσαβίδι,

full face και

το χρηματικό ποσό των 17.797,5 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

