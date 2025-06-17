Συνελήφθη, πρωινές ώρες της Κυριακής (15/6) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 36χρονος αλλοδαπός δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών των Η.Π.Α. για το αδίκημα της διαδικτυακής παρενόχλησης.

Ειδικότερα, ο 36χρονος από το 2020 έως και το 2023 στην περιφέρεια της Αλάσκας, προέβαινε σε απειλές σε βάρος της συζύγου του, στέλνοντας της μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ είχε δημιουργήσει παρανόμως λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τα στοιχεία και φωτογραφίες της συζύγου του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

