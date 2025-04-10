Λογαριασμός
Συνελήφθη καθηγητής στη Λάρισα που κατηγορείται για ασέλγεια σε μαθήτρια – Κατείχε υλικό παιδικής προνογραφίας

Απομακρύνθηκε από το σχολείο και με απόφαση της υπουργού Παιδείας, τέθηκε σε αργία - Όπως υποστηρίζει η μαθήτρια, η παρενόχλησή της γινόταν μέσα στο σχολείο 

Στη σύλληψη ενός καθηγητή από τη Λάρισα που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος μαθήτριας. Εναντίον του εκπαιδευτικού, έχει ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση ανήλικης μαθήτριας σε ασέλγεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μαθήτρια, μαζί με τους γονείς της, κατήγγειλαν στη Διεύθυνση του σχολείου που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ότι ο εκπαιδευτικός προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της μαθήτριας, μέσα στο σχολείο.

Μετά την κινητοποίηση Αστυνομίας και Εισαγγελικών Αρχών, έγινε έλεγχος στις ηλεκτρονικές συσκευές του εκπαιδευτικού, όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός αρχείων με παιδικό πορνογραφικό υλικό. Απομακρύνθηκε από το σχολείο και με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, τέθηκε σε αργία.

Μετά τη σύλληψή του, θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Όπως υποστηρίζει η μαθήτρια, η παρενόχλησή της γινόταν μέσα στο σχολείο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό καταδικάζει τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και οι μαθητές που είναι αναστατωμένοι από το συμβάν.

