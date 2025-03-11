Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Στόχος μας, η Θεολογική Σχολή να αποτελεί οδηγό για την Ορθοδοξία και την Αρχιεπισκοπή μας

«Κυρίαρχος και στρατηγικός μας στόχος είναι το Ελληνικό Κολέγιο και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη, να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ώστε να αποτελούν τον οδηγό για την Ορθοδοξία, την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ολόκληρο τον κόσμο».

Την επισήμανση αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συνεδριάσεων του των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία τόσο του ιδίου όσο και του προέδρου των ιδρυμάτων, δρα Δημητρίου Κάτου, για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού και της προώθησης της αποστολής τους.

«Το διοικητικό μας συμβούλιο, η διδακτική και η διοικητική μας ομάδα είμαστε όλοι ενωμένοι και αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της ανοδικής πορείας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι επιτροπές των μελών του διοικητικού συμβουλίου εστίασαν στις βασικές προτεραιότητες των ιδρυμάτων, ενώ το συμβούλιο εξέτασε τη χρηματοοικονομική ακαδημαϊκή πρόοδο που σημείωσαν το τελευταίο εξάμηνο.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, Ουίλιαμ Σπελ, παρουσίασε τα θετικά αποτελέσματα και τις περαιτέρω βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, ενώ επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού των προσπαθειών όλων για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων.

Στις συνεδριάσεις συμμετείχε και η ταμίας της αρχιεπισκοπής, Ελέιν Άλεν, η οποία έχει αναλάβει το έργο της οικονομικής υποστήριξης και της εξυγίανσης τον οικονομικών της σχολής.

Η κ. Άλεν, εξέχον στέλεχος της Ομογένειας, με ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή και πορεία στον ιδιωτικό χρηματοοικονομικό κλάδο, προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Αρχιεπισκοπή εθελοντικά και αμισθί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

