Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται από το πρωί, όταν και εκτέθηκε το σκήνωμά του, το λαϊκό προσκύνημα για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κυρό Αναστάσιο, ενώ παράλληλα ιερείς τελούν τρισάγιο.

Πιστοί κάθε ηλικίας, από την Ελλάδα αλλά και την Αλβανία, καταφθάνουν στον Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου για να τον αποχαιρετίσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πρωθιεράρχη και ιεραπόστολο του Θεού που τίμησε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία με σεμνότητα.

Το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου θα αναχωρήσει από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τη Δευτέρα, στις 10 το πρωί υπό τους ήχους της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και από την Ελλάδα θα μεταφερθεί στην Αλβανία την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, οδικώς, μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς, όπου θα τον αποχαιρετίσει τιμητικό άγημα.

Θα το συνοδεύσουν ο μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι Νικόλαος, ο επίσκοπος Κρούγιας Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκας και π. Σπυρίδων Τοπάντζας, οι οποίοι υπήρξαν στενοί συνεργάτες και συνοδοιπόροι του στην αναγέννηση της Εκκλησίας της Αλβανίας ύστερα από δεκαετίες διωγμών.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, συνοδός του σκηνώματος θα είναι ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

