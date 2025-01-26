Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τη Δευτέρα

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, θα έχει στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πηγή: skai.gr
