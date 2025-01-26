Eλεύθερα αφέθηκαν και τα 23 άτομα που προσήχθησαν από την Αστυνομία, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρξε ένταση στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Μαργαροπούλου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια άγνωστοι αναποδογύρισαν και πυρπόλησαν κάδους στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Ιασωνίδου, ενώ προκάλεσαν ζημιές και σε βιτρίνες καταστημάτων.

