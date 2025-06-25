Την πόρτα της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης θα αρχίσουν να περνούν τμηματικά από αύριο μέχρι και την Κυριακή, προκειμένου να απολογηθούν, οι 39 συλληφθέντες οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη δύο κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας που έκαναν ανασκαφές σε διάφορες περιοχές της χώρας, στέλνοντας τα αρχαία ευρήματα σε οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν 1.800 αρχαιολογικά ευρήματα, στα οποία περιέχονται πλήθος νομισμάτων διάφορων περιόδων και εκδόσεων, ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα ειδώλια, καθώς και διάφορα αντικείμενα υπό μορφή αρχαίων προσωπείων και περικεφαλαίων, εκ των οποίων τα 800 βρέθηκαν σε έρευνες στη Γερμανία.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ με πανελλαδική εμβέλεια, σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Αγρίνιο, Βόνιτσα, Μεσολόγγι, Πρέβεζα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Λαμία, Λειβαδιά, Πολύγυρο, Ιερισσό, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα και Αλεξανδρούπολη.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε εις βάρος των συλληφθέντων συνολικά 12 κατηγορίες που κατά περίπτωση αφορούν τις εξής πράξεις:

- διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

- υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,

- αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος,

- παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών και ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή,

- παράνομη ανασκαφή,

- απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη,

- κατοχή και χρήση ανιχνευτή μετάλλων,

- νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα,

- παράνομη οπλοκατοχή.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και τα αποκαλούμενα «διευθυντικά» στελέχη των κυκλωμάτων, όπως επίσης κι ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Τα κατασχεθέντα αρχαία βρίσκονται υπό μακροσκοπική εξέταση από υπαλλήλους της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης που θα αποφανθούν σε μεταγενέστερο χρόνο για την ακριβή αρχαιολογική τους αξία.

Α Εγκληματική Οργάνωση

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται συνολικά από 36 μέλη - εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 32 στην Ελλάδα - ενώ αναζητούνται σε Γερμανία και Ελλάδα ακόμη 4 μέλη, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα,ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη 11 κατηγορούμενων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, της υπεξαίρεσης αρχαίων μνημείων κατά μόνας και από κοινού, της αποδοχή και της διάθεση προϊόντων εγκλήματος με αντικείμενο αρχαίο μνημείο που ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το κύκλωμα δρούσε από το 2022, με διεθνικό χαρακτήρα, ιεραρχική δομή, εσωτερική διάρθρωση, διαρκή δραστηριότητα και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Μετά από αίτημα για την παροχή δικαστικής συνδρομής στις Η.Π.Α., αίτημα Ευρωπαϊκής Εντολής Ερευνάς στη Γερμανία και άρση τραπεζικού απορρήτου, προέκυψε ότι τα μέλη διέπραξαν τουλάχιστον 130 αξιόποινες πράξεις σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Τα παρανόμως εξαχθέντα αρχαία κατέληξαν στο εξωτερικό, είτε σε συνεργούς τους είτε σε γνωστούς οίκους δημοπρασιών που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία και στις Η.Π.Α.

Η ιεραρχία και η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Στο κατώτερο στάδιο ιεραρχίας του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι, που προέβαιναν στις παράνομες ανασκαφές.

Στο επόμενο στάδιο ιεραρχίας, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι προέβαιναν στην αρχική εκτίμηση της αξίας των αρχαίων και στη συνέχεια αναλάμβαναν την περαιτέρω διάθεση τους. Οι «μεσάζοντες» έρχονταν σε επαφή με τον υποψήφιο αγοραστή και - αν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν στην προσφερόμενη τιμή- ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία.

Στο υψηλότερο στάδιο ιεραρχίας, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι που αγόραζαν τις αρχαιότητες τις οποίες αφού συγκέντρωναν, τις εξήγαγαν από την Ελλάδα και τις παρέδιδαν σε οίκους δημοπρασιών ή σε συνεργούς τους με σκοπό την διάθεσή τους.

Τα μέλη αυτά είχαν εξειδικευμένες αρχαιολογικές γνώσεις σχετικά με την χρονολόγηση τους, τους τύπους των παραστάσεων που φέρουν μερικά από αυτά και την αξία αντίστοιχων αντικειμένων που έχουν διακινηθεί στο παρελθόν ως σημείο αναφοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων που αγόραζαν, ήταν αρχαία νομίσματα και γενικά μικρά αντικείμενα, τα οποία πωλούνταν στο εξωτερικό κυρίως σε οίκους δημοπρασίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών πραγματοποιούνταν κυρίως με αυτοπρόσωπες συναντήσεις σε προκαθορισμένα σημεία, ενώ σε τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις και ορολογία που παρέπεμπαν σε αντικείμενα που έχουν σχέση είτε με την νόμιμη επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε με αντικείμενα που απαντώνται στις αντίστοιχες περιοχές.

Σε έναν οίκο δημοπρασίας εξωτερικού διαπιστώθηκε να εργάζεται Έλληνας υπήκοος ο οποίος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα για αρχαιοκαπηλία και μέσω αυτού διακινούνται τα αρχαία νομίσματα που είχαν εξαχθεί παράνομα.

Β Εγκληματική Οργάνωση

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αποτελείται συνολικά από 10 μέλη και εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 7 στην Ελλάδα και αναζητούνται ακόμη 3, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το Δεκέμβριο έτους 2023 σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και μερικά από τα μέλη της, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν ομοειδή εγκλήματα.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συγκέντρωναν αρχαία αντικείμενα από την Ελλάδα και στη συνέχεια τα διέθεταν στο εξωτερικό. Όλα τα αρχαία συγκεντρώνονταν από τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και στη συνέχεια διατίθεντο στο εξωτερικό και διαπιστώθηκε η εμπλοκή δύο οίκων δημοπρασιών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι τα μέλη της Β’ Εγκληματικής Οργάνωσης, διέπραξαν τουλάχιστον -49- αξιόποινες πράξεις σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

