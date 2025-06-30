Πύργος: Αγροτικό όχημα… «βούτηξε» σε κανάλι

Ηλικιωμένος οδηγός ενός αγροτικού οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε μέσα σε αποστραγγιστικό κανάλι στο δρόμο που οδηγεί από τη διασταύρωση Σκουροχωρίου προς τα Καβασιλάκια, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.
Όπως αναφέρει και το patrisnews, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Πύργου όπου συνέδραμαν, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό -χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Άνδρες της Τροχαίας Πύργου διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε το ατύχημα.
- Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ: Με ποινικό παρελθόν οι 4 από τους 5 ανήλικους που μαχαίρωσαν τον 15χρονο στην Πετρούπολη
- Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα λόγω τροχαίων στην Υψηλή Γέφυρα - Τι γίνεται με την Αττική
- Σοκάρουν οι αριθμοί: 6.500.000 οι χαμένες ώρες πίσω από ένα τιμόνι στον Κηφισό για το 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.