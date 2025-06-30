Πύργος: Αγροτικό όχημα… «βούτηξε» σε κανάλι

Ηλικιωμένος οδηγός ενός αγροτικού οχήματος έχασε τον έλεγχο και έπεσε μέσα σε αποστραγγιστικό κανάλι στο δρόμο που οδηγεί από τη διασταύρωση Σκουροχωρίου προς τα Καβασιλάκια, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Όπως αναφέρει και το patrisnews, επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Πύργου όπου συνέδραμαν, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό -χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Άνδρες της Τροχαίας Πύργου διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.