Δύο εγκληματικές οργανώσεις, διεθνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας εξαρθρώθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Συνελήφθησαν συνολικά 39 άτομα, στο Μόναχο της Γερμανίας, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο, στο Αγρίνιο, στη Βόνιτσα, στο Μεσολόγγι, στην Πρέβεζα, στη Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στη Λαμία, στη Λειβαδιά, στον Πολύγυρο, στην Ιερισσό, στην Καβάλα, στις Σέρρες, στη Δράμα και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κατασχέθηκαν 1.800 αρχαία αντικείμενα.

Παράλληλα, απεστάλη αίτημα δικαστικής συνδρομής στις Η.Π.Α. και ενεργοποιήθηκε μέσω των δικαστικών Αρχών και της Eurojust, ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στη Γερμανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείτο συνολικά από 36 μέλη, εκ των οποίων 32 συνελήφθησαν στην Ελλάδα, ενώ αναζητούνται τέσσερα ακόμα μέλη, σε Γερμανία και Ελλάδα. Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ακόμη 11 κατηγορούμενων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί διακρίβωσαν ότι από το 2022, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιήθηκαν πανελλαδικά, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση με διεθνικό χαρακτήρα, ιεραρχική δομή, εσωτερική διάρθρωση, διαρκή δραστηριότητα και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε ο διεθνικός χαρακτήρας του εγκληματικού κυκλώματος, καθώς τα παρανόμως εξαχθέντα αρχαία κινητά μνημεία κατέληξαν στο εξωτερικό, είτε σε συνεργούς τους, είτε σε γνωστούς οίκους δημοπρασιών που δραστηριοποιούνται στην Γερμανία και στις Η.Π.Α.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης και έπειτα από αίτημα για την παροχή δικαστικής συνδρομής στις Η.Π.Α., αίτημα ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στην Γερμανία και άρση τραπεζικού απορρήτου, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν τουλάχιστον 130 αξιόποινες πράξεις σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Ως προς τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, λειτουργούσε με δομή και ιεραρχία και συγκεκριμένα στο κατώτερο στάδιο ιεραρχίας του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι που, είτε μεμονωμένα, είτε οργανωμένα σε υποομάδες, με την χρήση κατάλληλων μηχανημάτων ανίχνευσης υπεδάφους και σκαπτικών εργαλείων, προέβαιναν στην διενέργεια παράνομων ανασκαφών και ερευνών, με σκοπό την αποκάλυψη και κλοπή αρχαιολογικών ευρημάτων.

Με την χρήση των ανιχνευτών μετάλλων που κατείχαν οι κατηγορούμενοι, πραγματοποιούσαν έρευνες κατά τις οποίες αποκάλυπταν και αφαιρούσαν μεταλλικά αρχαία αντικείμενα και κυρίως αρχαία νομίσματα.



Στο επόμενο στάδιο ιεραρχίας, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι στους οποίους επιδεικνύονταν αρχικά τα παρανόμως ανευρεθέντα αρχαιολογικά ευρήματα, είτε δια ζώσης, είτε σε φωτογραφίες, ακολούθως προέβαιναν στην αρχική εκτίμηση της αξίας τους και στην συνεχεία τους ανατίθετο η περαιτέρω διάθεσή τους.

Οι μεσάζοντες, έχοντας εκτιμήσει την αξία των υπό διακίνηση αρχαίων αντικειμένων, έρχονταν σε επαφή με τον υποψήφιο αγοραστή με τον οποίο συνεργάζονταν, του περιέγραφαν κωδικοποιημένα τις αρχαιότητες, ή του έστελναν φωτογραφίες μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.

Αν και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν στην προσφερόμενη τιμή, ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία.

Στο υψηλότερο στάδιο ιεραρχίας, βρίσκονταν οι κατηγορούμενοι που αγόραζαν τις αρχαιότητες, τις οποίες αφού συγκέντρωναν, τις εξήγαγαν από την Ελλάδα και τις παρέδιδαν σε οίκους δημοπρασιών ή σε συνεργούς τους, με σκοπό την διάθεσή τους.

Αυτοί οι κατηγορούμενοι είχαν αποκτήσει εξειδικευμένες αρχαιολογικές γνώσεις σχετικά με την χρονολόγησή τους, τους τύπους των παραστάσεων που φέρουν μερικά από αυτά και την αξία αντίστοιχων αντικειμένων που είχαν διακινηθεί στο παρελθόν ως σημείο αναφοράς. Το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων που αγόραζαν ήταν αρχαία νομίσματα και γενικά μικρά αντικείμενα, τα οποία πωλούνταν στο εξωτερικό, κυρίως σε οίκους δημοπρασίας.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών πραγματοποιούνταν κυρίως με κατ΄ ιδίαν συναντήσεις σε προκαθορισμένα σημεία, ενώ σε τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις και ορολογία που είχαν συμφωνήσει σε προηγούμενο χρόνο, λόγω της χρόνιας συνεργασίας τους και οι οποίες πολλές φορές παρέπεμπαν σε αντικείμενα που έχουν σχέση, είτε με την νόμιμη επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε με αντικείμενα που απαντώνται στις αντίστοιχες περιοχές. Μάλιστα, σε έναν οίκο δημοπρασίας εξωτερικού, διαπιστώθηκε να εργάζεται Έλληνας υπήκοος, ο οποίος έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα για αρχαιοκαπηλία και μέσω αυτού διακινούνταν τα αρχαία νομίσματα που είχαν εξαχθεί παράνομα.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αποτελείτο συνολικά από 10 μέλη και εκ των οποίων συνελήφθησαν τα επτά στην Ελλάδα, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία μέλη της. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν από τον Δεκέμβριο του 2023 σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ μερικά από τα μέλη της είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις. Τα μέλη της οργάνωσης συγκέντρωναν αρχαία αντικείμενα από την Ελλάδα και στη συνέχεια τα διέθεταν στο εξωτερικό, ενώ όλα τα αρχαία συγκεντρώνονταν από τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και στη συνέχεια διατίθεντο στο εξωτερικό, όπου και διαπιστώθηκε η εμπλοκή δύο οίκων δημοπρασιών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε ότι τα μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, διέπραξαν τουλάχιστον 49 αξιόποινες πράξεις σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Στο μεταξύ, κατά την διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

* 1.800 αρχαιολογικά ευρήματα, στα οποία περιέχονται πλήθος νομισμάτων διάφορων περιόδων και εκδόσεων, ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα ειδώλια, καθώς και διάφορα αντικείμενα υπό μορφή αρχαίων προσωπείων και περικεφαλαίων. Μάλιστα τα 800 βρέθηκαν σε έρευνες στη Γερμανία,

* 8 όπλα

* 1.300 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

* 80.000 ευρώ μετρητά

* 135.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεσμεύθηκαν

* Μία τραπεζική θυρίδα

* 46 συσκευές ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα βρίσκονται υπό εξέταση από υπαλλήλους της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναμένεται να προσδιορίσουν την ακριβή αρχαιολογική τους αξία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

