Σοβαρές ζημιές στους ελαιώνες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή στα χωριά Άνω Πέτρα, Φωτεινό, Μεγάρχη και Κλειστό Μαρτινιάδας στην Άρτα.

Τα ελαιόδεντρα είχαν ανθοφορία, και το χαλάζι που έπεφτε για περίπου μισή ώρα προκάλεσε καταστροφή στο άνθος.

Ο δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος, όπου ανήκει η Άνω Πέτρα, επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στην ελαιοκαλλιέργεια και ότι οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Τα φαινόμενα, όπως είπε, ήταν έντονα και μάλιστα προκλήθηκαν ζημιές και σε αγροτικούς δρόμους.

Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στην ελιά και οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση.

Αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για αυτοψία. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο δήμαρχος σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τον ΕΛΓΑ, επειδή η καταστροφή αφορά την ανθοφορία δεν υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

