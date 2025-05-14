«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ: Καλεσμένοι οι Cool Crips το Σάββατο 17 Μαΐου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, έρχεται το Σάββατο 17 Μαΐου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ, με νέο επεισόδιο. Καλεσμένοι είναι οι Cool Crips, που ανήκουν και στη δημιουργική και παραγωγική ομάδα της εκπομπής.

Ο Cool Crips ξεκίνησαν το 2020 ως μια σελίδα στο Facebook, από τον Σπύρο Νταντανίδη και τον Γρηγόρη Χρυσικό, με στόχο να κάνουν την αναπηρία mainstream. Σήμερα, αριθμούν πάνω από 30.000 ακόλουθους στα social media και λειτουργούν ως μια δυναμική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με ευρύ δίκτυο συνεργατών και συμμάχων. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία περιεχομένου, την οργάνωση προσβάσιμων εκδηλώσεων, την παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και την υλοποίηση τοπικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την ουσιαστική ένταξη των αναπήρων ατόμων.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης συζητούν με τον Σπύρο και τον Γρηγόρη για όσα τους ένωσαν, αλλά και για τις πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητές τους. Για τους Cool Crips μιλούν επίσης:

Ο Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Παραολυμπιονίκης 2004, Φυσίατρος.

Η Κωνσταντίνα Αλεξανδρίδου, Παιδαγωγός ένταξης/ Αθλήτρια CrossFit.

Ο Θοδωρής Αδαμάκος, Παραγωγός, Κωμικός.

Η Μαρίνα Πετροπούλου, Προσωπική βοηθός.

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

