Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 το κοριτσάκι φαίνεται πως έχασε τη ζωή της μέσα στην πισίνα, ενώ βρισκόταν μαζί και άλλα παιδιά αλλά και τη μεγαλύτερη αδελφή της.

Στο χώρο εκείνη την ώρα φέρεται να υπήρχε ναυαγοσώστης και η ομαδάρχισσα.

Η άτυχη 8χρονη είχε πάει στην κατασκήνωση μαζί με την αδελφή της. Μαζί μπήκαν στην πισίνα τα δύο κοριτσάκια, όπως και άλλοι κατασκηνωτές, η 8χρονη όμως φαίνεται πως δεν βγήκε ποτέ από το νερό, αφού η αδελφή της δεν την είδε στη συνέχεια ούτε στην τραπεζαρία, όπου πήγαν για φαγητό, ούτε στους κοιτώνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν προσπάθειες ανάνηψης επιτόπου διαπίστωσαν πως υπήρχαν υπολείμματα τροφής, που ωστόσο δεν είναι σαφές αν ήταν από το πρωινό ή το μεσημεριανό.

Η ομαδάρχισσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς πως δεν μέτρησε τα παιδιά στην τραπεζαρία και πως αντιλήφθηκε την απουσία της 8χρονης, στα δωμάτιά τους και άρχισε να την ψάχνει μόνη της, χωρίς να ειδοποιήσει την κατασκήνωση, κάτι που φαίνεται και από την επίσημη ανακοίνωση της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει πως “αφού είχε ολοκληρωθεί το μεσημεριανό φαγητό και οι κατασκηνωτές βρίσκονταν στα δωμάτια τους, για τη μεσημεριανή ανάπαυση, διαπιστώθηκε ότι έλειπε μία κατασκηνώτρια. Αμέσως ειδοποιήθηκε το αρχηγείο της κατασκήνωσης και ομάδα στελεχών άρχισε να την αναζητά”.

Στην κατάθεση της η ναυαγοσώστρια υποστήριξε πως δεν είδε κανέναν μέσα στο νερό γύρω στη 13:00 το μεσημέρι. Ο συναγερμός στην κατασκήνωση χτύπησε λίγο πριν από τις 15:00, σχεδόν δύο ώρες μετά, δηλαδή.

Πηγή: skai.gr

