Ηράκλειο: Γέννησε στο σπίτι της νεκρό βρέφος - Ισχυρίζεται πως δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος

Νεκρό γέννησε το μωρό που κυοφορούσε στην τουαλέτα της οικίας της, όπως υποστηρίζει, νεαρή φοιτήτρια που σπουδάζει στο Ηράκλειο μαζί με την αδερφή της, σύμφωνα με το cretalive.

Το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο πέντε ημέρες πριν την ιστορία του νεογέννητου βρέφους που πέταξε στον κάδο απορριμμάτων η 33χρονη προφυλακισμένη σήμερα μητέρα του.

Ο φάκελος της υπόθεσης, την οποία χειρίστηκε η Ασφάλεια Ηρακλείου, έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ηρακλείου, ωστόσο κομβικές για την ποινική μεταχείριση της 20χρονης αναμένεται να είναι οι ιατροδικαστικές απαντήσεις σχετικά με τα αίτια θανάτου του βρέφους, το οποίο ήταν ένα μωράκι βάρους περίπου τριών κιλών.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα θα κρίνει τι μέλλει γενέσθαι με τη νεαρή φοιτήτρια που ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος καθώς είχε κανονικά έμμηνο ρύση. Τη νύχτα της γέννας στο σπίτι των δύο αδερφών κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου βρήκε το νεκρό νεογνό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.