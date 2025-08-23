Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη έγκυος από ανακοπή καρδιάς

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης από τον θάνατο 30χρονης εγκύου.

Η νεαρή γυναίκα κατέληξε ξαφνικά το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η 30χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Τα πληρώματα μιας κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ και ενός ασθενοφόρου έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» από την ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.