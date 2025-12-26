Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον εισαγγελέα ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του, για ενδοοικογεμνειακή απειλή.

Ο μουσικός, ο οποίος πρόσφατα ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη κροτίδας στο χέρι του, δήλωσε κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια της Τρίπολης, ότι η ενδοοικογενειακή απειλή δεν στοιχειοθετείται και ότι θα μιλήσει ενώπίον του δικαστηρίου, τη Δευτέρα.

Τι υποστηρίζει η σύζυγος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο μουσικός μπήκε στο σπίτι της οικογένειας, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο. Όπως περιέγραψε, ενώ υπήρχαν στιγμές ήρεμης συζήτησης, υπήρξαν και άλλες κατά τις οποίες «έλεγε πράγματα που τη φόβιζαν», μάλιστα μπροστά στα παιδιά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, όπως τόνισε, αποτέλεσε τον καταλυτικό λόγο για να απευθυνθεί η γυναίκα στις Αρχές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η μήνυση ήταν «απότοκος του φόβου μιας γυναίκας» και κρίθηκε αναγκαία, διευκρινίζοντας πως το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου. Όπως είπε, το μοναδικό ζήτημα που απομένει να ρυθμιστεί αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των παιδιών, ενώ μέχρι πρότινος ο μουσικός επισκεπτόταν τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

Πηγή: skai.gr

