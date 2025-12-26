Στα δικαστήρια της Τρίπολης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο μουσικός μπήκε στο σπίτι της οικογένειας, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο. Όπως περιέγραψε, ενώ υπήρχαν στιγμές ήρεμης συζήτησης, υπήρξαν και άλλες κατά τις οποίες «έλεγε πράγματα που τη φόβιζαν», μάλιστα μπροστά στα παιδιά. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, όπως τόνισε, αποτέλεσε τον καταλυτικό λόγο για να απευθυνθεί η γυναίκα στις Αρχές.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η μήνυση ήταν «απότοκος του φόβου μιας γυναίκας» και κρίθηκε αναγκαία, διευκρινίζοντας πως το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου. Όπως είπε, το μοναδικό ζήτημα που απομένει να ρυθμιστεί αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των παιδιών, ενώ μέχρι πρότινος ο μουσικός επισκεπτόταν τα παιδιά στο σπίτι κατόπιν συνεννόησης.

«Την κρίση για την ποινική δίωξη θα την έχει ο εισαγγελέας»

Αναφερόμενος μάλιστα, στο περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, περιέγραψε ότι ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο, ενώ η εν διαστάσει σύζυγός του είχε ανοίξει την πόρτα για να αεριστεί ο χώρος, και άρχισε να απευθύνεται προς εκείνη με έντονο τρόπο, μπροστά στα παιδιά.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό για την απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως είπε η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς όπως υποστήριξε ήταν «επιβεβλημένο», σημειώνοντας πως την τελική κρίση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης θα την έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να χωρίσει αυτή την οικογένεια», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι την τελευταία στιγμή επιχειρήθηκε εξωδικαστική λύση και διαμεσολάβηση, ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα του μουσικού.

Από την πλευρά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσω του δικηγόρου του, κάνει λόγο για «προσχηματική μήνυση». Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, υπήρχε συμφωνία να πάρει τα παιδιά ανήμερα των Χριστουγέννων, ωστόσο όταν δεν τα βρήκε στο σπίτι, απευθύνθηκε τόσο σε συγγενικό κατάστημα όσο και στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου και ενημερώθηκε για τη μήνυση που είχε ήδη κατατεθεί σε βάρος του.

