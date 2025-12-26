Διάσωση 361 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Στη διάσωση περίπου 361 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι αλλοδαποί μεταφέρονται από φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

Πηγή: skai.gr

