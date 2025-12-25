Στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, προχώρησε η αστυνομία.

Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα ενώ έπαιζε μουσική σε κέντρο διασκέδασης, φέρεται να είχε έρθει σε διένεξη με την εν διαστάσει σύζυγό του και εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου.

Ωστόσο, φέρεται να είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του για απειλή, με συνέπεια, μόλις εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, να συλληφθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εν διαστάσει σύζυγός του δεν τον άφησε να δει τα παιδιά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», τόνισε ο ίδιος στο MEGA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.