Κρουαζιερόπλοιο που έπλεε έξω από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, προκάλεσε στην περιοχή διακοπή ρεύματος καθώς έκοψε το υποθαλάσσιο καλώδιο.

Το Αργοστόλι έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης υπήρξαν και στο Ληξούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το Kefaloniapress η βλάβη φέρεται να έχει προκληθεί από το κρουαζιερόπλοιο το οποίο ενδέχεται να προκάλεσε ζημιά στο υποθαλάσσιο καλώδιο της ΔΕΗ.

Καταδύθηκε δύτης στην περιοχή για να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς και περίπου στις 5.30 το απόγευμα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν να δώσουν εναλλακτική τροφοδότηση ρεύματος στο Αργοστόλι, αποκαθιστώντας προσωρινά την ηλεκτροδότηση στην πόλη μετά από πολύωρη διακοπή.

Η παροχή ρεύματος προς το παρόν γίνεται μέσω παράκαμψης, με τον ΔΕΔΔΗΕ να παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

