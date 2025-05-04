Ολοκληρώθηκαν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜΩΣ) για το σχολικό έτος 2025-2026. Ειδικότερα, οι εξετάσεις διεξήχθησαν σήμερα, Κυριακή 4 Μαΐου 2025, σε 21 εξεταστικά κέντρα.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε ομαλά. Συνολικά είχαν υποβληθεί 3.274 αιτήσεις για την κάλυψη των 1.166 διαθέσιμων θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι ερωτήσεις των εξετάσεων καθώς και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων: https://dedimos.minedu.gov.gr/.

Επιπλέον, δόθηκε διευκρίνιση σχετικά με την ερώτηση ν. 14 στο εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο της Νεοελληνικής Γλώσσας, για εισαγωγή σε Γυμνάσιο ΔΗΜΩΣ. Αναλυτικά, η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων (Κ.Ε.Δ.Ε.) διευκρίνισε ότι η ερώτηση είχε στόχο να ελέγξει τη δεξιότητα παραγωγής λέξεων στη Νεοελληνική. Ως εκ τούτου, η αναμενόμενη ορθή απάντηση είναι η Δ. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος/-α υποψήφιος/-α έχει επιλέξει ως ορθή την απάντηση Α, παρά το ότι αυτή αποτελεί γνώση που διδάσκεται στα Αρχαία Ελληνικά της Β' Γυμνασίου, για επιστημονικούς λόγους λαμβάνεται ως ορθή και η απάντηση Α.

Τέλος, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τους εκπαιδευτικούς, τα διοικητικά στελέχη, τους επιτηρητές, καθώς και τους γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, «για τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή των εξετάσεων».

Επίσης, αναφορικά με τη λειτουργία των ΔΗΜΩΣ από την ερχόμενη σχολική χρονιά, σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το ερχόμενο σχολικό έτος 2025-2026, έρχονται να πολλαπλασιάσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες, να αυξήσουν την ώσμωση μεταξύ δημόσιων σχολείων, πανεπιστημίων και ιδρυμάτων και να δώσουν το στίγμα της συνολικής αναβάθμισης στην εκπαίδευση, που είναι ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

