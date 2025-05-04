Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Την ώρα που οι περισσότεροι φαντάζονται πώς θα ήταν η ζωή τους μακριά από την πόλη, ο Σωτήρης Κύπριος και η Μαριάννα Κόντη δεν έμειναν στα λόγια. Το έκαναν πράξη πριν από 30 χρόνια. Μάζεψαν τα πράγματά τους, έκλεισαν την πόρτα της Αθήνας και άνοιξαν μια εντελώς διαφορετική στη φύση, στη θάλασσα και σε μια νέα καθημερινότητα, γεμάτη σκι.

Ο Σωτήρης Κύπριος ήταν από εκείνα τα παιδιά που δεν μπορούσες να τον κρατήσεις εύκολα μακριά από το νερό. Μεγάλωσε με το θαλάσσιο σκι, το αγάπησε και αποφάσισε να το κάνει επάγγελμα και να βάλει πολλά μετάλλια στο βιογραφικό του.

Βρήκε το δικό του "σπίτι" στον Πόρο όπου άνοιξε τη σχολή του και εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του Μαριάννα η οποία ενώ έκανε διακοπές πήγε στη σχολή για να κάνει κάποια μαθήματα σκι. "Ήρθα για το καλοκαίρι, αλλά τελικά ερωτεύτηκα... τον Σωτήρη και έμεινα εδώ" αποκαλύπτει μιλώντας στην εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”.

Μαζί έκαναν το χόμπι τους επάγγελμα και δημιούργησαν το Water Ski Resort Drepani, έναν χώρο στο Δρεπάνι Γαλατά που συνδυάζει άθλημα, φιλοξενία και έναν τρόπο ζωής που περιστρέφεται γύρω από το νερό.

Ο γιος τους, Φίλιππος Κύπριος, όχι μόνο ακολούθησε τα βήματά τους, αλλά τους ξεπέρασε. Πρωταθλητής Ελλάδος στο θαλάσσιο σκι, με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, και συγγραφέας ενός βιβλίου για το αγωνιστικό σκι. "Στην αρχή δεν ήθελα ούτε να το βλέπω το σκι. Με έστελναν για προπόνηση για τιμωρία. Αλλά κάπου στα επτά μου, το αγάπησα. Και από τότε δεν σταμάτησα."

"Δεν μας έλειψε ποτέ η πόλη", μου λέει η Μαριάννα. "Εδώ έχουμε την οικογένειά μας, τη δουλειά μας και το πάθος μας σε ένα”. "Το σκι", συμπληρώνει ο Σωτήρης, "είναι σαν restart. Κάθε φορά που μπαίνεις στο νερό, ξεκινάς απ’ την αρχή. Και αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα."

